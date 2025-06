Jeff Jarrett sulla WWE | TKO pensa solo a Wall Street non al wrestling

Jeff Jarrett, leggenda del wrestling e membro della WWE Hall of Fame, ha recentemente espresso dure critiche sulla gestione di TKO e Endeavor, accusandoli di essere troppo concentrati su Wall Street e sui profitti finanziari, trascurando invece l’anima dello sport-entertainment. La sua analisi mette in luce le differenze profonde tra WWE e AEW, invitando a riflettere su cosa davvero rende grande un evento di wrestling. La sua opinione solleva interrogativi importanti sul futuro di questa disciplina.

La leggenda Jeff Jarrett ha analizzato le differenze tra WWE e AEW nel suo podcast, criticando duramente l'approccio di Endeavor e TKO alla gestione della federazione di Stamford Le critiche di Jarrett all'approccio finanziario di TKO. Jeff Jarrett, membro della WWE Hall of Fame attualmente sotto contratto con la AEW, ha espresso forti critiche verso la gestione di TKO della WWE durante il suo podcast "My World with Jeff Jarrett". La leggenda del wrestling ha analizzato come Endeavor stia prendendo decisioni principalmente per soddisfare gli investitori piuttosto che il pubblico. L'esempio più lampante citato da Jarrett riguarda lo spostamento di WrestleMania del prossimo anno da New Orleans a Las Vegas, una decisione che secondo lui dimostra chiaramente le priorità economiche dell'azienda.