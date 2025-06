Jebreal su Nove | La piazza di Roma per Gaza? Impegnata e arrabbiata ma l’opinione pubblica è molto più avanti della classe dirigente

La piazza di Roma per Gaza si è riempita di passione e determinazione, con cittadini arrabbiati e impegnati a chiedere azioni concrete dai loro governi. Rula Jebreal sottolinea come l’opinione pubblica sia molto più avanti della classe dirigente, desiderosa di vedere un cambiamento reale. La mobilitazione di ieri testimonia la crescente consapevolezza e il desiderio di giustizia, segnando un passo importante nella lotta contro il genocidio in corso.

“La piazza di Roma per Gaza? Molto impegnata, chiaramente arrabbiata perché vorrebbe che i nostri governi occidentali facessero di più, ma la gente è molto più avanti rispetto alla classe dirigente”. Così Rula Jebreal ad Accordi&Disaccordi (Nove) ha commentato la manifestazione che ha visto coinvolte migliaia di persone arrivate nella Capitale per dire basta al genocidio in corso nella Striscia. “Ieri è emerso che il premier Netanyahu ha ammesso pubblicamente di aver armato milizie dell’Isis a Gaza in chiave anti Hamas e per saccheggiare gli aiuti umanitari – ha spiegato la giornalista – La pubblica opinione è molto più avanti del governo e vorrebbe che i governi in qualche modo facessero rispettare la legalità internazionale “, ha concluso Jebreal. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jebreal su Nove: “La piazza di Roma per Gaza? Impegnata e arrabbiata, ma l’opinione pubblica è molto più avanti della classe dirigente”

