Jared Leto accusato da diverse donne di molestie sessuali anche minorenni | Mi chiedeva di sputargli addosso

Le accuse contro Jared Leto scuotono il mondo dello spettacolo, portando alla luce un lato oscuro inaspettato di un attore amato. Nove donne hanno raccontato di aver subito comportamenti inaccettabili, tra cui molestie e avances verso minorenni, dipingendo un quadro inquietante di abusi pasati. Queste testimonianze rischiano di cambiare per sempre la percezione pubblica di una figura così celebre. La verità , finalmente, viene alla luce, e il silenzio non può più essere tollerato.

Nove donne attualmente hanno accusato Jared Leto di abusi sessuali, tra cui molestie ad adolescenti, che l'hanno definito come "un predatore terrificante". Nove donne hanno accusato l'attore e musicista Jared Leto di comportamenti inappropriati e abusi sessuali risalenti a diversi anni fa. Le testimonianze, raccolte da Air Mail, includono episodi di molestie verso minorenni, con avances sessuali e situazioni descritte come "terrificanti e inaccettabili". Jared Leto sotto accusa Una tempesta mediatica si abbatte su Jared Leto, il carismatico frontman dei Thirty Seconds to Mars e attore premio Oscar. 🔗 Leggi su Movieplayer.it