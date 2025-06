Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano nella finale del Roland Garros

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si preparano a scrivere una nuova pagina di storia nel tennis mondiale, sfidandosi nella finale del Roland Garros. Due stili opposti, un unico obiettivo: il trionfo sul 'Campo dei Paggi'. La loro sfida rappresenta non solo un duello sportivo, ma anche un vero manifesto per questo meraviglioso sport, trasmesso in chiaro su Nove. Fino a qui i precedenti dicono che le emozioni sono assicurate...

di Massimo Selleri Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz è la finale del Roland Garros che vede di fronte due stili opposti quando si parla di tennis giocato. Un vero manifesto per questo sport tanto che dopo le polemiche dei giorni scorsi, almeno questo ultimo atto dello Slam francese si vedrà in chiaro sul canale Nove a partire dalle 15 di oggi, augurandosi che gli ascolti sostengano questa scelta. Fino a qui i precedenti dicono che le caratteristiche dello spagnolo sono mal digerite dall'altoatesino che ha vinto solo quattro degli undici match in cui i due si sono affrontati. Il ranking Atp dice, però, una cosa molto diversa: Sinner è al primo posto della classifica mondiale e resterà in questa posizione anche se oggi dovesse perdere, mentre Alcaraz è secondo e anche se dovesse difendere il titolo conquistato nella passata stagione comunque perderà terreno rispetto al diretto avversario.

