Jannik Sinner amaro anniversario da numero 1 del mondo Il primato nel ranking ATP non è in pericolo

Jannik Sinner celebra un anno da numero 1 del mondo con un mix di emozioni contrastanti. Dopo aver raggiunto il vertice ATP nel giugno 2024, l’azzurro affronta una finale rocambolesca al Roland Garros 2025, perdendo contro Carlos Alcaraz, ma consolidando comunque la sua leadership mondiale. Un anniversario amaro che sottolinea la sua crescita e determinazione nel tennis internazionale: il primato nel ranking ATP non è in pericolo, anzi...

Jannik Sinner completa in maniera amara il primo anno da numero 1 del mondo: l’azzurro, salito in vetta al ranking ATP il 10 giugno 2024, perde in maniera rocambolesca la finale del Roland Garros 2025 contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma allunga nei confronti dell’iberico nella classifica mondiale. Lo scorso anno, infatti, l’italiano si era fermato in semifinale, mentre l’iberico aveva vinto il torneo: nel ranking ATP Sinner lunedì 26 maggio aveva 1530 punti di vantaggio su Alcaraz e, in virtù di quanto sopra descritto, porterà il proprio margine a 2030 punti su Alcaraz, guadagnandone 500 sullo spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner, amaro anniversario da numero 1 del mondo. Il primato nel ranking ATP non è in pericolo

