Jannik Sinner a che ora gioca e dove vedere in chiaro la finale con Alcaraz | in palio il titolo del Roland-Garros

Jannik Sinner sfida Carlitos Alcaraz questa sera nella tanto attesa finale di Roland-Garros, con in palio il prestigioso titolo del torneo parigino. Ma a che ora gioca e come poter seguire la partita in chiaro? Scopri tutto sulle modalità di visione e preparati a vivere un grande spettacolo sportivo tra due giovani talenti pronti a scrivere la storia del tennis!

Sarà ancora una volta Sinner contro Alcaraz. L'italiano e lo spagnolo si affronteranno questo pomeriggio nella finale del Roland-Garros, torneo che vede Carlos campione in carica. Jannik. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Jannik Sinner, a che ora gioca (e dove vedere in chiaro) la finale con Alcaraz: in palio il titolo del Roland-Garros

In questa notizia si parla di: Jannik Sinner Finale Alcaraz

Il grande giorno è arrivato. Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz nella finale che tutti aspettavamo. La terra rossa di Parigi è pronta a incoronare un nuovo re. #RolandGarros Partecipa alla discussione

Il giorno della Finale è arrivato ? Jannik contro Carlos, Sinner contro Alcaraz, in palio c'è il Roland Garros 2025 Segui la finale dalle 14:30 su Eurosport 1, @nove e @discoveryplusIT ? #Tennis #RolandGarros #Sinner #Alcaraz Partecipa alla discussione

