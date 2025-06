James Gunn rivela che il montaggio finale di Superman è ora completo | Abbiamo finito al 100%

Grande notizia per gli appassionati di DC! James Gunn ha annunciato con entusiasmo che il montaggio finale di Superman è ora completo al 100%, segnando un passo decisivo verso l’attesissima uscita dell’11 luglio. Con gli effetti visivi finalizzati e il cast stellare, il nuovo capitolo promette di sorprendere e riconfermare il ritorno di un'icona intramontabile. È il momento di prepararsi a vivere un’avventura epica come mai prima d’ora!

Secondo il regista James Gunn, gli effetti visivi per Superman sono stati ufficialmente completati, il che significa che il processo di montaggio complessivo del primo film dell’universo DC è terminato. In uscita l’11 luglio, il film vede protagonisti David Corenswet, Nicholas Hoult, Rachel Brosnahan, Anthony Carrigan, Edi Gathegi, Sara Sampaio, Isabela Merced e Nathan Fillion. Superman segue Clark KentSuperman interpretato da Corenswet dopo un incidente internazionale che lo ha messo nei guai nonostante abbia salvato molte vite. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

