Jai Courtney vuole tornare nel DCU di James Gunn nei panni di Capitan Boomerang

Jai Courtney desidera riunirsi al DC Universe di James Gunn interpretando ancora una volta Capitan Boomerang. L’attore, noto per il suo memorabile ruolo in Suicide Squad e The Suicide Squad, ha recentemente espresso interesse a tornare nel nuovo progetto della DC. La prospettiva di rivedere Courtney nei panni di Digger Harkness entusiasma i fan e promette di arricchire ulteriormente questa affascinante rinascita dell’universo DC. Altri dettagli potrebbero emergere presto.

La star di Suicide Squad  Jai Courtney ha commentato le recenti indiscrezioni secondo cui potrebbe tornare nell’ universo DC nei panni di Digger HarknessCapitan Boomerang. L’attore ha interpretato per la prima volta questo ruolo nel film Suicide Squad del 2016, per poi riprenderlo nel The Suicide Squad del 2021, diretto dal co-CEO della DC Studios James Gunn. Altri membri del cast di rilievo in questi film includono Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn, Will Smith nel ruolo di Deadshot, Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller, John Cena nel ruolo di Peacemaker e Idris Elba nel ruolo di Bloodsport. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

