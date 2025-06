Jacopo Dezi rinnova | pronto a guidare il centrocampo verso la promozione in B

L’attesa è quasi finita: Jacopo Dezi rinnova il suo impegno con il club, pronto a guidare il centrocampo verso la tanto desiderata promozione in Serie B. Dopo un percorso ricco di determinazione e talento, il centrocampista si appresta a firmare il nuovo contratto, consolidando il suo ruolo chiave nella squadra. La sua esperienza e leadership saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi di questa stagione.

di Luca Amorosi Manca solo l'ufficialità, ma Jacopo Dezi sarà un calciatore dell' anche nella prossima stagione. La trattativa per il rinnovo di contratto del centrocampista, infatti, è in dirittura d'arrivo. Arrivato a febbraio dagli svincolati su espressa richiesta di Bucchi, che si era insediato in panchina da pochi giorni e che lo aveva già allenato in passato sia a Perugia che a Empoli, Dezi aveva firmato un contratto fino al termine della stagione. Dal suo arrivo, ha totalizzato dodici presenze tra campionato e playoff, mostrando una qualità superiore alla media anche se solo a tratti, complice una condizione atletica non ottimale, visto che era senza squadra da oltre sette mesi.

