ivan zucco stende simpson due volte e sogna l europeo dei supermedi poi crolla e l angolo getta la spugna

Ivan Zucco ha acceso l’entusiasmo degli appassionati italiani di boxe con un inizio da sogno, stendendo Simpson due volte e sognando il titolo europeo dei supermedi. Purtroppo, la luce si è spenta presto, e Callum Simpson ha preso il sopravvento, imponendosi per KO tecnico alla decima ripresa. Un duro colpo, ma la passione e il coraggio di Ivan resteranno sempre impressi nel cuore degli ammiratori.

Ivan Zucco ha fatto sognare gli appassionati italiani di boxe per un quarto d'ora, poi la luce si è spenta e Callum Simpson si è imposto per KO tecnico alla decima ripresa. Il pugile italiano è partito in maniera aggressiva sul ring di Barnsley (Gran Bretagna), cercando di sorprendere il rivale e di laurearsi Campione d'Europa dei pesi supermedi. La tattica lo ha inizialmente premiato, visto che ha steso il britannico dopo otto secondi e anche sul finire del terzo round, ma ha speso troppe energie ed è andato in debito di ossigeno dopo sei riprese. Il 29enne piemontese ha subito l'intensità del 28enne padrone di casa (si è combattuto proprio nella sua città natale), è finito al tappeto all'ottavo round e poi nel decimo è stato atterrato per ben tre volte, portando il suo angolo a gettare giustamente la spugna.

