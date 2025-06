Italservice Loreto sfida Cagliari per la finale di serie B Nazionale

Stasera alle 19 al PalaMegabox, Italservice Loreto si prepara a scrivere una nuova pagina di storia affrontando Cagliari nella decisiva finale di Serie B Nazionale di basket. Dopo aver superato ostacoli e ribaltamenti, i nostri hanno dimostrato di possedere cuore e determinazione. Ora, più che mai, l’obiettivo è la vittoria: un passo verso il sogno di salire in categoria superiore. La sfida è aperta e il coraggio, fondamentale. Dovremo…

L’ora X scatta oggi alle 19 al PalaMegabox, quando l’ Italservice Loreto ospita Cagliari per garauno della finale per salire in serie B Nazionale di basket. "Siamo arrivati all’ultimo atto – spiega coach Gabriele Ceccarelli -. Stiamo bene, siamo reduci da una serie ribaltata e adesso ci giochiamo questa finale. Anche Cagliari ha dimostrato valori importanti, andando a vincere due serie con il fattore campo a sfavore. Ciò significa tanto. Dovremo mettere in campo tutte quelle energie rimaste dopo dieci mesi di lavoro e un campionato lunghissimo". E ancora: "Oggi pomeriggio giocheremo la quarantesima partita dell’anno, siamo partite in ventiquattro formazioni e ne sono rimaste due. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Italservice Loreto sfida Cagliari per la finale di serie B Nazionale

