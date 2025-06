Italiano L2 per una scuola inclusiva – metodologie ed esempi pratici Per tutti i docenti di ogni ordine e grado

Sei insegnante e desideri rendere la tua scuola un ambiente davvero inclusivo? Il corso di formazione "Italiano L2 per una scuola inclusiva" ti fornirà strumenti concreti e metodologie innovative per supportare efficacemente gli studenti di ogni età e livello di competenza. Organizzato da SO.GE.S e riconosciuto dal Miur, questo percorso pratico ti guiderà nel trasformare le sfide linguistiche in opportunità di crescita per tutti. L'articolo Italiano...

Corso di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola), ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 1702016 Piattaforma SOFIA edizione ID 144939 Descrizione: Il corso offre ai docenti strumenti e strategie per favorire l’apprendimento della lingua italiana come seconda lingua in contesti scolastici inclusivi. Attraverso un approccio pratico, vengono . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Docenti Scuola Italiano Inclusiva

