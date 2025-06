Italia Spalletti verso le dimissioni | Pioli favorito numero uno

In un clima di tensione e critiche ingiustificate, Luciano Spalletti si trova al centro di un acceso dibattito: le sue dimissioni sembrano ormai imminenti, con Pioli in pole position come possibile sostituto. Tuttavia, gli attacchi ricevuti sono ingiustificati: Spalletti si è dimostrato un tecnico forte e determinato, pronto a combattere fino all’ultimo. La sua tenacia merita rispetto, non condanne affrettate.

`Gli attacchi che sta subendo Spalletti sono immeritati. L`ho trovato molto combattivo. Da subito dopo la partita ha indossato l`elmetto e l`armatura.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

