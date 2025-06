Italia Spalletti trema | può saltare dopo la Moldavia E Pioli è favorito su Ranieri

L’Italia si gioca il suo futuro tra Spalletti, pronto a rischiare l’esonero dopo la Moldavia, e Pioli favorito su Ranieri per la guida tecnica. Gestori abili e pragmatici, i due candidati principali dimostrano di saper lavorare sotto pressione. Tuttavia, Claudio Spalletti mantiene un legame forte con il progetto Gasperini, rendendo incerto il suo possibile addio. La sfida è aperta: chi saprà riprendere il cammino azzurro?

Gestori, duttili, con il pragmatismo di chi sa lavorare nell’emergenza: oggi sono i due principali candidati, ma Claudio è molto legato al progetto Gasperini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia, Spalletti trema: può saltare dopo la Moldavia. E Pioli è favorito su Ranieri

