Italia Spalletti si dimette? La decisione del CT Azzurro ecco cosa sta succedendo

L’Italia si trova a un bivio cruciale: l’ormai imminente addio di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale. Dopo una pesante sconfitta contro la Norvegia, il futuro del tecnico e della nostra rappresentativa è appeso a un filo sottile. Le decisioni sono in fase di definizione, e il destino dell’Italia nel calcio internazionale potrebbe cambiare radicalmente. Scopriamo insieme cosa sta realmente succedendo e cosa ci riserva il futuro.

Italia, il ct Luciano Spalletti ha deciso di dimettersi? Le ultime sul futuro della panchina della nazionale italiana L’avventura di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale italiana sembra ormai vicina al capolinea. Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, che rischia di compromettere seriamente la qualificazione al prossimo Mondiale, l’ipotesi dimissioni prende sempre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia, Spalletti si dimette? La decisione del CT Azzurro, ecco cosa sta succedendo

In questa notizia si parla di: Spalletti Italia Dimette Decisione

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

Italia, Spalletti ai saluti: si chiude l'avventura in azzurro - Luciano Spalletti non sarà più il commissario tecnico della Nazionale italiana. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la sua avventura sulla panchina degli Azzurri è giunta al termine. Dopo ... Come scrive laziopress.it

Italia, Spalletti al passo d'addio: Pioli favorito numero uno per il futuro, la situazione - `Gli attacchi che sta subendo Spalletti sono immeritati. L`ho trovato molto combattivo. Da subito dopo la partita ha indossato l`elmetto e l`armatura. Stiamo parlando. Riporta calciomercato.com

Italia, Spalletti verso le dimissioni: Pioli favorito numero uno - `Gli attacchi che sta subendo Spalletti sono immeritati. L`ho trovato molto combattivo. Da subito dopo la partita ha indossato l`elmetto e l`armatura. Stiamo parlando. Si legge su calciomercato.com