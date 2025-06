Italia Spalletti rimane ct? Gravina | Non posso dirlo non si può perdere così

L'Italia si confronta con un momento di incertezza calcistica: dopo la sconfitta contro la Norvegia, il futuro di Spalletti come CT resta in bilico. La Nazionale cerca di risollevarsi e di ritrovare la strada giusta, mentre Gravina si appresta a prendere decisioni cruciali. In questo scenario complesso, la domanda che tutti si pongono è: continuerà a guidare l’Italia il nostro commissario tecnico? La risposta dipenderà dalle prossime sfide e dal cuore degli azzurri.

(Adnkronos) – Luciano Spalletti sarà ancora il ct dell’Italia? La domanda, dopo la debacle della Nazionale azzurra contro la Norvegia nella prima giornata del gruppo I, valido per le qualificazioni al Mondiale 2026, non ha ancora trovato una risposta. Qualcosa di più si saprà dopo il secondo impegno che attende l’Italia, domani contro la Moldavia. Intanto però oggi, domenica 8 giugno, ne ha parlato il presidente della Figc Gabriele Gravina, che martedì si incontrerà con Spalletti per parlare anche di futuro: “Con la Norvegia si può anche perdere, ma bisogna capire come. Un approccio diverso, con il fuoco dentro a cui fa riferimento Buffon, doveva portare a un epilogo diverso. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Italia, Spalletti rimane ct? Gravina: “Non posso dirlo, non si può perdere così”

