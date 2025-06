Italia Spalletti | "Non volevo mollare sono deluso da me stesso Ho visto tanti calciatori sotto le loro possibilità"

Italia, in un momento di grande riflessione, si congeda da Luciano Spalletti, il tecnico che ha ammesso di aver affrontato delusioni e sfide personali. Le sue parole rivelano un uomo sincero e determinato a migliorare, anche quando le circostanze sembrano insormontabili. La sua decisione di lasciare il ruolo di commissario tecnico segna una svolta importante per il calcio italiano, aprendo la strada a nuove sfide e opportunità.

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa e ha annunciato l`esonero dal ruolo di commissario tecnico dell`Italia. Una decisione che il. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Italia Spalletti Quot Volevo

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

Italia, Spalletti: "Non volevo mollare, sono deluso da me stesso. Ho visto tanti calciatori sotto le loro possibilità" - Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa e ha annunciato l`esonero dal ruolo di commissario tecnico dell`Italia. Una decisione che il tecnico di Certaldo. Scrive calciomercato.com

Italia e Spalletti, amore tossico:18 mesi di incomprensioni, sogni e sconfitte, storia di un fallimento - Il ct dell'Italia Spalletti ha annunciato di essere stato esonerato da Gravina: dall'entusiasmo dei primi giorni alle delusioni cocenti, un'avventura da incubo col finale peggiore ... Riporta sport.virgilio.it

Spalletti, ufficiale l'addio alla Nazionale: "Non volevo mollare, ma sono stato esonerato. Dopo la Moldavia farà la risoluzione del contratto" - QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026 - Il commissario tecnico della Nazionale annuncia l'addio agli azzurri nella conferenza stampa della vigilia di Italia-Moldavia. Da eurosport.it