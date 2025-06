Italia Spalletti | "Ho parlato con Gravina sarò sollevato dall'incarico di CT Prendo atto dell'esonero e risolverò il mio contratto"

Dopo la delusione di Oslo e le parole di Spalletti, l’Italia si prepara a voltare pagina. Il tecnico, consapevole della difficile situazione, ha annunciato il suo addio al ruolo di ct, aprendo così un nuovo capitolo per il calcio azzurro. Con determinazione e speranza, il futuro della Nazionale si disegna tra sfide da affrontare e nuovi orizzonti da esplorare.

Due giorni dopo la disfatta di Oslo Luciano Spalletti torna a parlare in conferenza stampa. Il commissario tecnico dell`Italia ha presentato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Italia Spalletti Quot Parlato

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

Nazionale, Gravina: «Spalletti? Attacchi immeritati, ma faremo delle riflessioni. Non lascio, la Norvegia è più forte» - Si attendevano le parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, dopo la pesantissima sconfitta dell’Italia in casa della Norvegia. Il momento della nostra Nazionale è ... Scrive msn.com

Acerbi-Spalletti, parla Buffon: "Un no all'Italia! Dopo una delusione..." - Il Capo Delegazione azzurro sulla decisione del difensore dell'Inter di rifiutare la chiamata del ct per le gare di qualificazione al Mondiale ... Riporta tuttosport.com

Tapiro a Spalletti dopo il ko dell’Italia in Germania: “Nello spogliatoio ho parlato alla squadra” - Luciano Spalletti riceve il Tapiro d’Oro di Striscia dopo la sconfitta dell’Italia contro la Germania in Nations League. Il CT azzurro ammette: “Ora per il Mondiale sarà un po’ più dura”. Segnala fanpage.it