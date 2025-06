Italia Spalletti | "Convinto di poter arrivare ai Mondiali Dopo gli Europei sono stato più amico Ora dimostrino di essere gli uomini giusti"

Dopo un percorso intenso e ricco di sfide, Luciano Spalletti si congeda dalla guida della Nazionale Italiana con un messaggio chiaro e carico di speranza. Convinto delle potenzialità del gruppo e determinato a vedere l’Italia ai vertici mondiali, il tecnico ha sottolineato come ora spetti ai giocatori dimostrare di essere all’altezza. È il momento di mettere in campo il talento e la passione necessari per conquistare i prossimi traguardi: l’Italia si gioca tutto, e il futuro dipende anche da loro.

Luciano Spalletti ha annunciato l`addio alla panchina della Nazionale Azzurra. Tante le dichiarazioni in conferenza stampa, con un focus dell`ormai. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Spalletti Italia Quot Convinto

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

Italia, Spalletti: "Convinto di poter arrivare ai Mondiali... Dopo gli Europei, sono stato più amico. Ora dimostrino di essere gli uomini giusti" - Luciano Spalletti ha annunciato l`addio alla panchina della Nazionale Azzurra. Tante le dichiarazioni in conferenza stampa, con un focus dell`ormai ex CT dell`Italia. Segnala calciomercato.com

Spalletti, resto convinto che Italia arriverà al Mondiale - "Io ero convinto di poter arrivare al Mondiale... E ne resto convinto, questa Nazionale può arrivarci. Non mi crolla il mondo addosso quando si perdono certe partite, ci sono dei paletti". (ANSA) ... msn.com scrive

Nazionale, Luciano Spalletti non è più il commissario tecnico dell'Italia, fatale la sconfitta 3 a 0 contro la Norvegia - Durante la conferenza stampa prima della gara con la Moldavia epr le qualificazioni ai Mondiali 2026, il tecnico di Certaldo ha comunicato di essere stato sollevato dall'incarico dal presidente FIGC, ... Segnala rtl.it