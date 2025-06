Italia Spalletti non è più ct | Gravina ha comunicato l’esonero io non volevo mollare

Luciano Spalletti, simbolo di passione e dedizione, ha deciso di non arrendersi di fronte alle difficoltà che hanno segnato questa stagione. Dopo aver accettato l’addio come ct dell’Italia, il suo spirito rimane intatto: la sua determinazione nel voler continuare a fare la differenza nel calcio italiano è più forte che mai. La sua storia non si ferma qui, perché le sfide sono appena cominciate.

Luciano Spalletti è stato esonerato: non sarà più il commissario tecnico dell’Italia. Dopo ore di riflessione e un clima di crescente tensione attorno alla squadra, è arrivata la conferma ufficiale: il tecnico di Certaldo lascerà l’incarico subito dopo l’amichevole contro la Moldavia, in programma lunedì 10 giugno. A comunicarlo è stato lo stesso allenatore in . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Italia, Spalletti non è più ct: “Gravina ha comunicato l’esonero, io non volevo mollare”

