Italia Spalletti esonerato e si apre il toto-ct | dal sogno Ranieri a Pioli | CM IT

L'addio di Spalletti sulla panchina azzurra scuote il calcio italiano: si apre il toto-CT tra sogni, speranze e incertezze. Dalla candidatura di Ranieri a quella di Pioli, le possibili scelte del presidente Gravina riflettono un momento delicato e carico di tensione per il futuro della Nazionale. L'annuncio in conferenza stampa ha chiarito che l'Italia cerca una guida forte, capace di risollevare le sorti del nostro team e di ridare entusiasmo ai tifosi.

Il ct ha annunciato la decisione del presidente Gravina in conferenza stampa aprendo il casting: il nome principale del presidente è uno, poi le alternative Luciano Spalletti e l'Italia, cronaca di una morte annunciata per dirla come il presidente Lotito che pure si riferiva a Inzaghi. Poco importa, perché l'annuncio in questione c'era stato forte e chiaro a Berlino, il giorno di Svizzera-Italia 2-0. Un allarme enorme, che la Nazionale aveva allontanato con un buon rientro nelle gare di Nations League. Durato poco, però, perché anche già a San Siro con la Francia e poi il primo tempo allucinante con la Germania avevano riavvicinato le sirene.