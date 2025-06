Italia Spalletti appeso a un filo | Gravina conferma le riflessioni in corso Pioli favorito numero uno

In un clima di tensione e incertezza, l’Italia si trova sospesa tra speranze e critiche, con Spalletti appeso a un filo. Gravina conferma le riflessioni in corso, con Pioli come favorito numero uno. Gli attacchi a Spalletti sono ingiustificati: ha mostrato determinazione e combattività, indossando subito l’elmetto e l’armatura. Ma quale sarà il destino di questa squadra? Il futuro resta tutto da scrivere.

`Gli attacchi che sta subendo Spalletti sono immeritati. L`ho trovato molto combattivo. Da subito dopo la partita ha indossato l`elmetto e l`armatura.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

