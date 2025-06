Italia Ranieri verso il "no" a Gravina | vuole continuare con la Roma

Italia Ranieri, il celebre allenatore dalla lunga carriera, si trova ancora una volta al centro di voci di mercato e incertezze. Dopo aver dichiarato più volte di voler lasciare la panchina, sembra che il suo futuro sia tutt'altro che deciso, alimentando le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. E mentre Gravina si prepara a confrontarsi con questa difficile situazione, il sogno di Ranieri di continuare con la Roma potrebbe essere ancora vivo, ma il panorama del calcio italiano è tutto da scrivere.

Non sembra esserci pace per Claudio Ranieri. L`attuale senior advisor della Roma aveva dichiarato più volte di voler smettere di allenare.

Ranieri contro Marelli sul rigore non dato alla Roma: "Come fa a dire che non c'è contatto?" e se ne va infuriato - In un clima di grande tensione, Claudio Ranieri ha espresso la sua furia ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Roma contro l'Atalanta, contestando un rigore non assegnato.

Italia, Ranieri verso il "no" a Gravina: vuole continuare con la Roma - Non sembra esserci pace per Claudio Ranieri. L`attuale senior advisor della Roma aveva dichiarato più volte di voler smettere di allenare. Per questo aveva accettato. Secondo calciomercato.com

Ranieri, contatti con l’Italia ma la Roma ha la priorità: le ultime da Sky Sport - Dopo l'esonero di Spalletti Gravina cercherà un nuovo ct per gli azzurri: il preferito è l'attuale dirigente giallorosso, che vorrebbe mantenere l'impegno con Friedkin ... Lo riporta ilromanista.eu

Ranieri: "Teniamo troppo in gabbia i giocatori. Mi auguro ci siano altri Leicester" - L'ex allenatore della Roma ed attuale senior advisor del club giallorosso dopo la premiazione della Figurina d'Oro 2025 ... Secondo msn.com