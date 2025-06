Italia Ranieri tra i candidati per il dopo Spalletti | la FIGC insiste

L'addio di Luciano Spalletti come CT dell'Italia ha aperto un nuovo capitolo nel nostro calcio. Con la FIGC che insiste sulla ricerca del suo successore, tra i candidati spicca il nome di Italia Ranieri, pronto a scrivere una nuova pagina di storia azzurra. La giornata di oggi 8 giugno ha segnato una svolta decisiva: il futuro della nostra Nazionale si gioca tra ambizioni e profili di grande esperienza.

La giornata di oggi 8 giugno è stata cruciale per tutto il movimento del nostro calcio. Nella conferenza stampa di avvicinamento al match con la Moldova, infatti, il Commissario Tecnico dell’Italia Luciano Spalletti ha annunciato di esser stato sollevato dall’incarico. Una decisione maturata negli ultimi giorni, più nello specifico dopo la pesante sconfitta per 3-0 patita in Norvegia. Un punto di non ritorno per la FIGC, che si sarebbe già messa a caccia del possibile sostituto del coach di Certaldo. La lista sarebbe ristretta ma comprenderebbe un nome ben noto ai tifosi della Roma. Si tratta, ovviamente, di Claudio Ranieri, che avrebbe concluso la carriera da allenatore nella gara fra il Torino ed i giallorossi disputatasi solo 2 settimane fa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Italia, Ranieri tra i candidati per il dopo Spalletti: la FIGC insiste

