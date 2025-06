Italia pronta per gli Europei Under 21 Luca Koleosho sogna in grande | Spero di segnare e di aiutare la squadra a vincere la coppa

L’Italia si prepara con entusiasmo agli Europei Under 21, un palcoscenico importante per i giovani talenti azzurri. Tra loro, Luca Koleosho sogna in grande: la sua ambizione è brillante, spera di segnare e di portare la squadra alla vittoria della coppa. Con il primo match contro la Romania alle porte, l’attenzione è tutta rivolta a questa giovane generazione pronta a scrivere pagine memorabili del calcio italiano.

Italia pronta per gli Europei Under 21, Luca Koleosho sogna in grande. Le dichiarazioni dell’attaccante del Burnley Partono oggi, direzione Slovacchia, gli Azzurrini, in vista dell’esordio di mercoledì 11 giugno nell‘Europeo Under 21. Italia che aprirà il suo cammino contro la Romania, in un girone che racchiudere gli Azzurri con i padroni di casa e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia pronta per gli Europei Under 21, Luca Koleosho sogna in grande: «Spero di segnare e di aiutare la squadra a vincere la coppa»

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Italia Under Pronta Europei

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio - Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.

Europei Under 21 quando si giocano? L'esordio dell'Italia - Scopri il calendario degli Europei Under 21 2025: l'Italia debutta l'11 giugno contro la Romania. Date, orari e info su dove vedere le partite. Da tag24.it

Europei U17, oggi l'esordio dell'Italia. Tra gli Azzurrini anche Luongo del Torino - Toro.it - L'Italia Under 17 è pronta all'esordio agli Europei in Albania. Tra i convocati di Favo c'è il granata Andrea Luongo L'Italia Under 17 è pronta all'esordio agli Europei. Oggi, 20 maggio, gli Azzurrini ... Scrive msn.com

Nazionale, Italia U17: quali saranno i ragazzi scelti da Nunziata per il Campionato Europeo – FOTO - Nazionale, l’Italia U17 è pronta per alcune grandi e complicate sfide in ottica del campionato Europeo! Le ultime sugli azzurrini Non si parla solo di Lazio oggi in quanto la Nazionale dell’Italia U17 ... Secondo informazione.it

Concessioni balneari in Italia, Ue pronta ad agire contro la proroga