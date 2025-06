Italia post Spalletti | Ranieri in pole! Il grande dubbio è questo – Sky

L’Italia si prepara a una svolta decisiva nel suo cammino internazionale, con l’addio di Luciano Spalletti che apre le porte a un nuovo capitolo. Tra i candidati in pole position, spicca il nome di Ranieri, considerato il sogno della FIGC. Ma quali sono le ultime novità e i dubbi che tengono banco? Scopriamo insieme le strategie e le speranze per il futuro della Nazionale italiana.

L’Italia va alla ricerca di un nuovo CT dopo il sollevamento dall’incarico di Luciano Spalletti. Il CT oggi ha annunciato il suo esonero. Il sogno della Figc è Ranieri. Ecco le ultime sull’attuale dirigente della Roma. IL POST SPALLETTI IN NAZIONALE – L’esonero di Luciano Spalletti è la notizia della giornata. L’ormai ex CT della Nazionale, che domani guiderà per l’ultima volta l’Italia contro la Moldova nella seconda partita di qualificazione ai Mondiali del 2026, dovrebbe essere sostituito da uno tra Claudio Ranieri o Stefano Pioli. Beppe Di Stefano, inviato a Coverciano per Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione: « I profili sono due, quello di Ranieri e Pioli. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Italia, post Spalletti: Ranieri in pole! Il grande dubbio è questo – Sky

In questa notizia si parla di: Spalletti Italia Post Ranieri

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

Terremoto #Italia, al posto di #Spalletti il presidente #Gravina pensa a #Ranieri ma c'è di mezzo la #Roma Ecco la posizione del club giallorosso #AsRoma Partecipa alla discussione

#Italia, idea #Ranieri per il post #Spalletti Tutti i dettagli su http://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/Jfh4mEk https://buff.ly/IuConWe Partecipa alla discussione

Claudio Ranieri favorito per il post Spalletti: l'alternativa è Stefano Pioli - Luciano Spalletti guiderà la nazionale italiana per l'ultima volta nella serata di domani, in occasione della sfida contro la Moldavia valida per la seconda gara della fase di qualificazione per il Mo ... msn.com scrive

Ex Cagliari, la posizione di Ranieri per il ruolo di Ct: ecco cosa filtra - Ex Cagliari, Claudio Ranieri è tra i candidati per il post Spalletti sulla panchina della Nazionale Azzurra Tra i nomi che circolano per il post Spalletti, che oggi in conferenza stampa ha annunciato ... Lo riporta cagliarinews24.com

Pagina 0 | Italia, da Pioli a Ranieri: tutti i nomi per il ct dopo l'addio a Spalletti - Non un fulmine a ciel sereno, ma le tempistiche e le modalità hanno scosso tutto il movimento calcistico: l'esonero di Luciano Spalletti, che chiuederà la sua esperienza sulla panchina azzurra con la ... Scrive tuttosport.com