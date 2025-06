Italia per andare al Mondiale devi fare di tutto Anche cambiare ct

Per conquistare il sogno mondiale, l’Italia deve saper adattarsi e migliorarsi, anche cambiando guida tecnica. Spalletti, seppur brillante, non è riuscito a tradurre le sue idee in vittorie decisive, aprendo la strada a riflessioni profonde. Ranieri e Pioli, con le loro qualità comprovate, rappresentano ora le figure capaci di rilanciare gli azzurri verso il traguardo. È il momento di scegliere con coraggio e determinazione.

Spalletti è un allenatore pieno di idee ma non è mai riuscito a trasmetterle agli azzurri, e nelle partite decisive ha fallito. Ranieri e Pioli hanno le qualità che servirebbero adesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia, per andare al Mondiale devi fare di tutto. Anche cambiare ct

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Italia Andare Mondiale Devi

Bandiere Blu 2025: le più belle spiagge del Veneto e in Italia dove andare al mare - Le Bandiere Blu 2025 segnano l’inizio della stagione estiva, premiando le spiagge più belle del Veneto e d’Italia.

“L’Italia merita di andare al #Mondiale”parole di #Donnarumma. E perché? Secondo quali principi? Con questa dirigenza? Con questi calciatori? Con questi vecchi Ma mi faccia il piacere! L’#Italia merita di non andare al Mondiale e di più! Partecipa alla discussione

Peggio non poteva andare! L’#Italia di Spalletti si sbriciola in 42’ in casa della Norvegia. Tre schiaffi che rischiano di rovinare alla partenza la qualificazione al Mondiale. Le assenze non bastano per giustificare questo disastro. Partecipa alla discussione

ALLENATORE E CT, RUOLI DIVERSI - Spalletti è un allenatore pieno di idee ma non è mai riuscito a trasmetterle agli azzurri, e nelle partite decisive ha fallito. Ranieri e Pioli hanno le qualità che servirebbero adesso ... Scrive gazzetta.it

Quello che devi sapere - Dopo il pesante ko in terra norvegese la domanda che si pongono tutti è molto semplice: e ora come facciamo a qualificarci al Mondiale? Partiamo dalla regola base: solo le prime classificate dei giron ... Scrive sport.sky.it

Donnarumma carica l'Italia: “Dobbiamo dare tutto per andare al Mondiale” - – Dopo Di Lorenzo ha parlato anche Donnarumma e anche lui è stato chiarissimo: l'Italia deve assolutamente andare al Mondiale. Dopo la mancata partecipazione a Russia 2018 e a Qatar 2022, la Nazionale ... Scrive informazione.it

MOMENT