Italia-Moldova l’ultima formazione di Spalletti | verso 6 cambi! Due dell’Inter

Domani, Italia-Moldova assume un significato speciale: sarà l’ultimo incontro di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, un addio tra emozioni e riflessioni. La formazione potrebbe cambiare radicalmente, con ben sei novità rispetto alla sfida in Norvegia, tra cui l’ingresso di due giocatori dell’Inter. Una vigilia carica di tensione, nostalgia e attesa per un capitolo che si chiude e un nuovo inizio da scrivere.

Domani Italia-Moldova dal sapore amarissimo. Oggi pomeriggio, infatti, Luciano Spalletti ha annunciato il suo esonero dalla Nazionale. Durante la conferenza stampa di Coverciano, alla vigilia del match, il CT di Certaldo ha comunicato a tutti la decisione della Federazione di sollevarlo dall'incarico.

Spalletti lascia la Nazionale dopo Italia-Moldova: “Sarò sollevato dall’incarico” - Dopo un percorso ricco di sfide e emozioni, Luciano Spalletti chiude il capitolo sulla panchina degli Azzurri.

