Italia-Moldavia | Spalletti a rischio Ranieri e Pioli possibili sostituti

L'Italia si prepara a un bivio cruciale: dopo il match con la Moldavia, il futuro della panchina azzurra potrebbe cambiare radicalmente. Spalletti è a rischio, con Ranieri e Pioli pronti a subentrare se emergessero segnali di crisi comunicativa tra il ct e la squadra. È un vero e proprio penultimatum, e tutto si deciderà martedì. La sfida è aperta, ma le decisioni potrebbero riscrivere il volto del calcio italiano.

Penultimatum, in pratica. Se ne riparla martedì, dopo Italia-Moldavia, per capire se c'è davvero un problema insanabile di comunicazione tra il ct e il gruppo azzurro, cosa che potrebbe anche spingere Spalletti a fare subito un passo indietro, o la Figc in avanti. Ieri ovviamente si è scatenato il toto-ct, due nomi su tutti sono circolati (il terzo, il ritorno di Roberto Mancini, appare al momento inverosimile anche se il ct campione d'Europa ha ammesso l'errore): i nomi sono quelli di Claudio Ranieri e soprattutto di Stefano Pioli, sia perché hanno caratteristiche umane precise e forse necessarie in questo momento, da 'normalizzatori', sia perché sono liberi o liberabili senza grandi difficoltà , dettaglio non secondario quando si sceglie di intervenire in corsa per salvare il salvabile.