Italia-Moldavia le probabili formazioni e i titolari di Spalletti | Retegui in attacco torna Frattesi

L’attesa cresce per la sfida tra Italia e Moldavia, in programma a Reggio Emilia lunedì 9 giugno. Spalletti valuta un possibile cambio di modulo e potrebbe puntare su Frattesi in attacco, con una chance anche per Dimarco e Cambiaso. La nazionale italiana si prepara a scendere in campo con una formazione rivisitata, pronta a dare il massimo per ottenere una vittoria fondamentale. Scopriamo le probabili formazioni e i protagonisti di questa emozionante sfida.

