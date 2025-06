Italia-Moldavia il pronostico | Over primo tempo e non solo

L’Italia si prepara a sfidare la Moldavia in un match cruciale che potrebbe segnare il debutto vincente verso i Mondiali 2026. Alla vigilia di questa sfida, l’attenzione è tutta sul pronostico, con un occhio di riguardo per l’over nel primo tempo e molto altro ancora. La partita, in programma alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, promette emozioni e sorprese: ecco cosa aspettarsi dagli Azzurri in questa importante occasione.

La stagione si è appena conclusa ma le azioni di campo non finiscono mai. Già, perché a rubare la scena sono le Nazionali, con alcune di queste che si stanno giocando l'accesso ai Mondiali 2026. Una delle gare in programma domani lunedì 9 giugno vedrà protagonista l'Italia, che affronterà la Moldavia alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una gara da non sbagliare per gli Azzurri, desiderosi di guadagnare i primi 3 punti del loro girone di qualificazione per rimettersi in carreggiata per le prime posizioni. Gli ospiti, invece, dovranno buttare il cuore oltre l'ostacolo, in una trasferta che appare proibitiva.

