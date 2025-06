italia mediana dopo la firma trasporti e sanità

Italia Mediana si anima di nuove speranze con il "Patto del Trasimeno", un accordo storico che va oltre l'acqua, abbracciando trasporti e sanità. Questo percorso, ventennale e condiviso da molteplici figure politiche e tecniche, rappresenta un primo passo concreto verso il rafforzamento dei distretti irrigui e delle opportunità regionali. Un momento di grande importanza che potrebbe segnare una svolta significativa per lo sviluppo sostenibile e la coesione territoriale in Italia.

Non solo acqua, ma anche trasporti e sanità. Il " Patto del Trasimeno " è già considerato un accordo storico. Perché come ha ricordato il presidente toscano Eugenio Giani "è un percorso più che ventennale, che indubbiamente giunge a conclusione di un inter su cui tante figure dal punto di vista tecnico, politico hanno lavorato" e si tratta di un primo passo concreto verso il completamento dei distretti irrigui ma anche dell’opportunità, in collaborazione con l’ Umbria, di perfezionare l’intesa che tratterà anche altri fondamentali temi, quali le infrastrutture (in primis la stazione dell’Alta velocità) e la sanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it