L'Italia si trova a un punto di svolta nel suo cammino calcistico: Luciano Spalletti non è più l'allenatore della Nazionale. La notizia, comunicata direttamente dal presidente Gravina, arriva in un momento delicato dopo l’amara sconfitta contro la Norvegia. Spalletti, nel suo addio, ha dichiarato: "Gravina me lo ha..." aprendo un nuovo capitolo di sfide e speranze per il futuro azzurro.

Luciano Spalletti da oggi non è più l'allenatore della Nazionale di calcio. Il mister toscano ha comunicato in conferenza stampa di essere stato esonerato. Fatale lo 0-3 con la Norvegia che complica, e non poco, la strada degli azzurri verso il prossimo Mondiale. Spalletti: "Gravina me lo ha. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Italia, Luciano Spalletti non è più l'allenatore della nazionale. "Gravina me lo ha comunicato"

