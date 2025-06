Italia Luciano Spalletti non è più l' allenatore della nazionale Gravina me lo ha comunicato

L’addio di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale segna una svolta cruciale nel calcio italiano. Dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia, il mister toscano ha annunciato ufficialmente il suo esonero, lasciando i tifosi e gli esperti a riflettere sul futuro degli azzurri. Con questa decisione, si apre un nuovo capitolo per il nostro movimento calcistico, che dovrà ritrovare la strada giusta per tornare competitivi sui palcoscenici mondiali.

