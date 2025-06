Italia le dimensioni della passione non contano | il pallone fa soffrire le palline di tennis riconciliano con lo sport Ecco perché Sinner&co sono un modello

L’Italia, con la sua passione sfrenata per lo sport, dimostra che le dimensioni non contano quando si tratta di emozioni autentiche. Dal calcio al tennis, il nostro spirito si manifesta in ogni sfida, riconciliandoci con il gioco e con noi stessi. Sinner, Ampco e i grandi numeri 10 della storia italiana sono l’emblema di questa tradizione: un mix di talento, passione e stile che ci rende unici nel mondo.

C'era un tempo in cui l'Italia - per definizione popolo di poeti, navigatori e Santi - sfornava anche numeri 10 come se piovesse: col codino, con l'accento di Giulio Cesare o l'aplomb di un Pinturicchio. Un tris come Baggio, Totti e Del Piero, tutti nello stesso ventennio - anno più anno meno - è stato in grado di omettere all'angolo - si fa per dire - campionissimi del calibro di Zola, Mancini,.

