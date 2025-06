Italia il problema è la formazione | la passione c’è ancora ma sui vivai siamo in ritardo rispetto all’Europa

In Italia, la passione per il calcio è viva e vibrante, ma il vero problema risiede nella formazione e nello sviluppo dei vivai. Mentre altre nazioni europee investono con lungimiranza nel talento dei giovani, il nostro sistema si trova indietro, rischiando di compromettere il futuro del nostro calcio. Per tornare ai vertici, serve una rivoluzione culturale e strategica che valorizzi i giovani e rinforzi le fondamenta del nostro sport.

Italia, ancora una volta bisogna fare i conti con il problema dei vivai: il sistema italiano è molto in ritardo rispetto alle altre nazioni europee L'Italia del calcio si ritrova a fare i conti con una crisi tecnica profonda, emersa con forza nel confronto con la Norvegia: Donnarumma a parte, il talento sembra oggi più .

