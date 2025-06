Italia il percorso di Spalletti è finito | tutte le tappe che hanno portato alla separazione

Italia, il percorso di Spalletti si avvia alla sua conclusione: tutte le tappe che hanno segnato questa avventura sono ormai alle spalle. È finita – o sta per terminare – l’epoca dell’allenatore toscano come Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Come comunicato dallo stesso Luciano, il capitolo si chiude, lasciando spazio a nuovi orizzonti e sfide per il calcio azzurro. Restate con noi per scoprire cosa riserva il futuro.

è finita – o sta per terminare – l`avventura di Luciano Spalletti da Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Come comunicato dallo stesso. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Spalletti Italia Percorso Finito

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

Italia, il percorso di Spalletti è finito: tutte le tappe che hanno portato alla separazione - è finita – o sta per terminare – l`avventura di Luciano Spalletti da Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Come comunicato dallo stesso CT nella conferenza. Segnala calciomercato.com

Italia, si chiude l'era Spalletti: da Skopje a Oslo, storia di un amore mai nato - Dopo soli due anni si è conclusa l'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia. Fatale la sconfitta per 3-0 con la Norvegia, che ha portato l'ex tecnico del Napoli a lasciare l'incarico. Da msn.com

Italia, finisce l'era Spalletti: "Gravina mi ha comunicato l'esonero" - Il tecnico con una conferenza ha reso nota la fine della propria avventura. Lascerà dopo il match contro la Moldavia ... Secondo msn.com