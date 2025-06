Italia Gravina | Ranieri? Un abbraccio a Claudio ma non è il momento di fare nomi

In un clima di tensione e riflessione, Italia Gravina e Ranieri si sono scambiati un abbraccio, ma il focus resta sulla delicata situazione della Nazionale. Dopo il pesante ko con la Norvegia, l’Italia rischia di compromettere la qualificazione ai prossimi Mondiali. Il presidente FIGC Gabriele Gravina evidenzia la crescita esponenziale della Norvegia, sottolineando come, in questo momento, il nostro percorso sia più incerto che mai. La sfida ora è ritrovare la forza per risalire...

Giorni molto delicati per l’Italia, che rischia di aver compromesso la qualificazione ai prossimi mondiali dopo il pesante ko con la Norvegia. In conferenza stampa al Festival della Serie A, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato della situazione: “ La Norvegia ha avuto crescita esponenziale, ora è tra le più forti in senso assoluto. Oggi rappresenta qualità straordinarie. In questo momento è più forte di noi. Si può anche perdere però bisogna capire come si perde. Bisogna capire come si perde. Il nostro campionato ci ha consegnato giocatori stremati. Molti giocatori sono arrivati pochi giorni prima della partenza, non si può preparare una partita contro una corazzata in così poco tempo “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Italia, Gravina: “Ranieri? Un abbraccio a Claudio, ma non è il momento di fare nomi”

