Italia gravina, non si può perdere in quel modo con Spalletti, stiamo parlando di un’istituzione del calcio italiano. Dopo il tracollo in Norvegia, l’intera Nazione si interroga e chiede risposte chiare. Gravina, nel suo intervento al Festival della Serie A a Parma, ribadisce fiducia e determinazione: “Sono convinto di restare”, ma il futuro della nazionale è ancora tutto da scrivere. La vera partita inizia ora.

Parma, 8 giugno 2025 - Dopo il tracollo della Nazionale azzurra in Norvegia, tutti sono in discussione. A cominciare ovviamente dal presidente federale Gabriele Gravina e dal commissario tecnico Luciano Spalletti. Proprio Gravina ha parlato della situazione in occasione del Festival della Serie A a Parma. "Sono convinto di restare e lo sono quasi il 99% dei delegati che mi ha dato fiducia solo qualche mese fa: quindi non capisco e non vedo possibilità di mollare in un momento così delicato". Meno solida appare la posizione di Spalletti. "Rilancio con Spalletti? Questo non posso dirlo, stiamo parlando e ragionando. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Italia, Gravina: "Non si può perdere in quel modo. Con Spalletti stiamo parlando"

