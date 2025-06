Italia Gentile | "La Nazionale è lo specchio di un sistema e il nostro non funziona ma Spalletti deve rimanere"

Claudio Gentile, icona del calcio italiano, analizza con schiettezza la crisi della nostra Nazionale a Oslo, sottolineando come il sistema di cui siamo dotati sia in evidente difficoltà. Nonostante le sfide, Gentile insiste: “Spalletti deve rimanere”, credendo nel potenziale di una squadra capace di rinascere. La vera domanda è: riusciremo a trasformare questa crisi in un’opportunità di crescita?

