Italia è Pioli il favorito per il dopo Spalletti | la situazione

In un panorama calcistico in fermento, l'Italia guarda con attenzione al futuro di Luciano Spalletti, ora tra i favoriti per il dopo Spalletti. Le critiche ingiuste che sta affrontando sono ingiustificate: il suo spirito combattivo e la determinazione sono evidenti. Dopo ogni partita, sembra aver indossato un’armatura, pronto a rispondere alle sfide. La sua leadership potrebbe essere la chiave per risollevare le sorti della nazionale.

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

#Italia , #Spalletti trema: può saltare dopo la #Moldova. E #Pioli è favorito su #Ranieri Martedì giorno decisivo per il destino del tecnico toscano: se saltasse in pole come eventuale successore c'è l'ex allenatore del Milan Partecipa alla discussione

Italia, in caso di addio di Spalletti si valutano Pioli e Ranieri. Il favorito è Pioli, che aveva aperto alla Fiorentina. Per ragioni fiscali, però, Pioli sarà bloccato in Arabia Saudita fino ai primi di luglio. Sullo sfondo gli ex azzurri del 2006, tra cui De Rossi Di Marzio Partecipa alla discussione

