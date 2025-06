Italia chi arriva al posto di Spalletti | i nomi in pole

L'Italia si avvicina a un momento cruciale: la partita contro la Moldavia rappresenta anche l'ultimo impegno di Spalletti come CT. Dopo la delusione con la Norvegia, il futuro della nostra Nazionale è appeso a questa sfida decisiva. I nomi in pole position per sostituire Spalletti sono già sulla bocca di tutti: ecco cosa filtra sulle possibili scelte che potrebbero cambiare il volto del calcio italiano.

