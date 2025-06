Italia ancora terremoto | scossa in mattinata Ancora!

senso di instabilità si fa sempre più palpabile tra chi vive in questa zona. L’ennesima scossa di questa mattina riaccende l’attenzione e la preoccupazione, ricordando a tutti che la natura, in questa parte d’Italia, non smette mai di sorprenderci e di chiederci attenzione. È un richiamo costante alla prudenza e alla preparazione, perché il terremoto è ormai un ospite quotidiano che è difficile ignorare.

Lo sguardo verso l’alto è ormai un’abitudine forzata. Nei quartieri a ridosso della Solfatara, le tapparelle si aprono ogni mattina con un misto di rassegnazione e allerta. Non servono sirene per avvisare i residenti: sono le vibrazioni, il tremore delle stoviglie o il cigolio delle finestre a parlare per primi. E parlano chiaro: il sottosuolo dei Campi Flegrei è tutt’altro che tranquillo. Anche oggi, domenica 8 giugno, la terra ha tremato. E lo ha fatto con una sequenza che conferma la persistenza del bradisismo. La scossa più forte è stata registrata alle 7,14 con una magnitudo di 2.1, a una profondità di circa un chilometro, secondo le rilevazioni dell’ Osservatorio Vesuviano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, ancora terremoto: scossa in mattinata. Ancora!

