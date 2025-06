Italia adesso impazza il toto-ct | contatti con Ranieri ma la sua idea è chiara! Le ultimissime

In un clima di grande attesa e tensione, l’Italia si prepara a scegliere il suo nuovo capitano tecnico dopo l’addio di Spalletti. Tra incontri e sussurri, il nome di Ranieri emerge con forza, ma la sua idea è chiara: la nazionale merita un progetto diverso. Le ultime indiscrezioni rivelano le mosse dei dirigenti azzurri in questa corsa contro il tempo, lasciando tutti con il fiato sospeso e pronti a scoprire il futuro del calcio italiano.

Italia, adesso è caccia al prossimo ct dopo Spalletti: contatti con Ranieri ma la sua idea è chiara! Le ultime in casa azzurra Dopo la decisione di esonerare Luciano Spalletti, la Nazionale italiana è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico. I principali candidati per il ruolo sono Stefano Pioli e Claudio Ranieri, con quest’ultimo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia, adesso impazza il toto-ct: contatti con Ranieri ma la sua idea è chiara! Le ultimissime

In questa notizia si parla di: Italia Adesso Contatti Ranieri

Mara Venier trema: il conduttore più amato d’Italia si propone per Domenica In, cosa succede adesso? - Mara Venier, volto iconico di Rai Uno, ha confermato il suo impegno a Domenica In, ma un nuovo nome si fa avanti, scuotendo l’orizzonte televisivo.

Italia, Ranieri in pole per sostituire Spalletti: contatti in corso, ma l'idea è quella di portare avanti il progetto con la Roma #ASRoma #Italia https://vocegiallorossa.it/altre-notizie/italia-ranieri-in-pole-per-sostituire-spalletti-contatti-in-corso-ma-l-idea-e-quella-di- Partecipa alla discussione

Italia, Ranieri in pole per sostituire Spalletti: per ora nessun contatto #ASRoma https://vocegiallorossa.it/altre-notizie/italia-ranieri-in-pole-per-sostituire-spalletti-per-ora-nessun-contatto-268650… Partecipa alla discussione

Ranieri, contatti con l’Italia ma la Roma ha la priorità: le ultime da Sky Sport - Dopo l'esonero di Spalletti Gravina cercherà un nuovo ct per gli azzurri: il preferito è l'attuale dirigente giallorosso, che vorrebbe mantenere l'impegno con Friedkin ... Si legge su ilromanista.eu

Nuovo CT Italia, nuovi aggiornamenti su Ranieri! L’ex Juve sembra aver preso una decisione dopo i contatti intrapresi con Gravina. Cosa trapela - Nuovo CT Italia, Ranieri sembra sia arrivato a una decisione definitiva: i contatti con Gravina ci sono stati, ma la sua priorità è un’altra A meno di clamorosi scenari non sarà Claudio Ranieri il CT ... juventusnews24.com scrive

Addio Spalletti, tutti gli scenari sul nuovo allenatore dell'Italia. Da Ranieri e Pioli, ecco cosa succederà - Per rispetto dell'ormai ex ct della Nazionale la Federcalcio non ha ancora contattato ufficialmente nessuno, seppur due nomi siano già spuntati ... Riporta corrieredellosport.it