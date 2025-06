Italia addio a Spalletti | chi sarà il nuovo ct? Tutti i nomi

L'Italia saluta Luciano Spalletti, il commissario tecnico che ha fatto sognare i tifosi azzurri. Dopo la recente sconfitta in Norvegia e l'annuncio del suo addio, si apre un nuovo capitolo per il calcio italiano. Ma chi sarà il prossimo allenatore della Nazionale? Scopriamo insieme tutti i nomi in corsa e le possibili scelte per riportare l’Italia ai vertici del calcio internazionale.

(Adnkronos) – Luciano Spalletti non sarà più il ct dell'Italia. Oggi, domenica 8 giugno, il tecnico toscano ha annunciato di essere stato "sollevato dall'incarico" dal presidente della Figc Gabriele Gravina, che solamente poche ore prima aveva espresso incertezza circa il futuro della panchina azzurra. L'addio di Spalletti arriva dopo la debacle di Oslo, con la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

