Italia addio a Spalletti | chi sarà il nuovo ct? Tutti i nomi

Dopo la pesante sconfitta in Norvegia e l’annuncio ufficiale da parte della FIGC, Luciano Spalletti si congeda dalla panchina dell’Italia. Ora, i tifosi si interrogano: chi sarà il prossimo commissario tecnico? Ecco tutti i nomi in corsa per guidare la Nazionale verso nuovi traguardi, in un ciclo che potrebbe segnare un nuovo capitolo del calcio azzurro. Resta con noi per scoprire le ultime novità!

(Adnkronos) – Luciano Spalletti non sarà più il ct dell'Italia. Oggi, domenica 8 giugno, il tecnico toscano ha annunciato di essere stato "sollevato dall'incarico" dal presidente della Figc Gabriele Gravina, che solamente poche ore prima aveva espresso incertezza circa il futuro della panchina azzurra. L'addio di Spalletti arriva dopo la debacle di Oslo, con la pesante sconfitta contro la Norvegia per 3-0, nella prima giornata del gruppo I, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, che ha compromesso il percorso degli azzurri verso la rassegna iridata in Stati Uniti, Messico e Canada. Ma chi sarà il sostituto di Spalletti? Sono diversi i nomi per il possibile sostituto dell'ormai ex ct azzurro.

