Istruzione ci sono 15 milioni Fondi per le figure specializzate

Con 15 milioni di euro disponibili, la Giunta regionale ha approvato il Piano triennale 2025-2027 dedicato all’Istruzione Tecnologica Superiore, un investimento strategico per potenziare l’offerta formativa post-diploma in settori fondamentali come meccatronica, ICT, energia e sostenibilità. Questo ambizioso progetto mira a creare figure altamente specializzate, prontamente richieste dal mercato del lavoro. Un passo deciso verso un futuro più innovativo e competitivo.

La Giunta regionale ha approvato il Piano triennale 2025-2027 per l’Istruzione Tecnologica Superiore, destinato a rafforzare l’offerta formativa post-diploma in ambiti strategici come meccatronica, Ict, energia, agroalimentare e sostenibilità. Oltre 15 milioni di euro, tra fondi europei, statali e possibili risorse aggiuntive, sosterranno i percorsi Its Academy, con l’obiettivo di formare figure altamente specializzate richieste dal mercato del lavoro. "Scommettiamo sulla qualità dell’offerta e sul legame con il tessuto produttivo locale - sottolinea l’assessore regionale all’Istruzione, Fabio Barcaioli - L’ Its Umbria si conferma un modello vincente, come dimostrano gli ottimi risultati occupazionali certificati dal monitoraggio Indire 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Istruzione, ci sono 15 milioni. Fondi per le figure specializzate

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Istruzione Milioni Fondi Figure

Assicurazione INAIL docenti, ATA e studenti, il Governo stanzia 40 milioni di euro per renderla strutturale: copertura completa per incidenti, viaggi d’istruzione e tragitti casa-istituto - Il governo investe 40 milioni di euro per rendere strutturale e completa la copertura assicurativa Inail per docenti, ATA e studenti.

Un fondo da 150 milioni di euro per incentivare le imprese ad assumere ricercatori e dottori di ricerca. Un incremento di 9,5 milioni del Fondo affitti per gli studenti fuorisede, valorizzando il merito e prevedendo una salvaguardia per gli universitari con disabilit Partecipa alla discussione

Istruzione: sono 258 milioni i bambini che non vanno a scuola - Eppure, al giorno d’oggi più di 258 milioni di bambini ... sull’importanza dell’istruzione, fino ad arrivare a fornire alle scuole risorse come fondi, attrezzature e materiali didattici ... Scrive msn.com

Scuola, stanziati 50 milioni per personale aggiuntivo per il Pnrr - I fondi sono stati reperiti nella disponibilità del ministero dell'istruzione, in considerazione del mancato avvio dei percorsi universitari di abilitazione. «Si interviene, poi, con emendamento ... leggo.it scrive

Servizi essenziali e fondi persi: alla Puglia fino a 240 milioni di euro in meno - La Puglia ogni anno perde mediamente 239 milioni ... istruzione, trasporti, ambiente, strade, polizia locale. Tutta colpa del criterio della “spesa storica” utilizzato per ripartire i vari ... quotidianodipuglia.it scrive

Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto