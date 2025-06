istituzionalizzare la cerimonia per la battaglia del monte

Il prossimo Consiglio Comunale si appresta a discutere una proposta importante: l’istituzionalizzazione della cerimonia per la Battaglia del Monte, un evento storico fondamentale per Cesenatico e il Risorgimento italiano. Presentata dai gruppi di minoranza su impulso del Comitato “Salviamo il Palazzaccio”, questa iniziativa mira a riscoprire e valorizzare un capitolo spesso sconosciuto della nostra storia, affinché le nuove generazioni possano conoscere e onorare le radici della nostra identità.

Sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale una mozione presentata dai gruppi consiliari di minoranza, su sollecitazione del Comitato “ Salviamo il Palazzaccio ”, che chiede l’istituzionalizzazione della cerimonia commemorativa della Battaglia del Monte del 20 gennaio 1832. Una battaglia poco nota ai più, ma che rappresenta una pagina cruciale della storia risorgimentale cesenate e non solo, che vide protagonista la città ed in particolare il “ Palazzaccio ”, luogo simbolico della resistenza liberale. Come Comitato “Salviamo il Palazzaccio” abbiamo inviato una lettera ai gruppi consiliari di opposizione con la speranza di riuscire ad ottenere una risposta dall’Amministrazione Comunale ad una nostra richiesta avanzata più volte per le vie brevi ed ufficialmente nell’Ottobre 2024, ma ahinoi a tutt’oggi rimasta ancora senza risposta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it