Israele spara ancora sui civili in fila per gli aiuti umanitari a Gaza Katz sfida Greta Thunberg

Il conflitto tra Israele e Gaza continua a mietere vittime innocenti, mentre le speranze di un aiuto umanitario si dissolvono sotto il fuoco. Le tensioni si intensificano con le ultime dichiarazioni di Katz, che sfidano Greta Thunberg, aprendo un nuovo capitolo in questa drammatica crisi. In un contesto di sofferenza crescente, l’attenzione si concentra su come il mondo possa rispondere a questa emergenza umanitaria senza precedenti.

Il sangue scorre mentre si aspetta il pane nell'enclave palestinese. Il ministro della Difesa israeliano Katz non vuole l'arrivo della nave della Freedom Flotilla L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Israele spara ancora sui civili in fila per gli aiuti umanitari a Gaza. Katz sfida Greta Thunberg

In questa notizia si parla di: Katz Israele Spara Civili

Siria: Katz, al-Shara responsabile di attacchi, Israele risponderà presto - Tensioni in Medio Oriente: il ministro della Difesa israeliano, Katz, punta il dito contro Ahmad al-Shara, il leader siriano, accusandolo di orchestrare attacchi contro Israele.

Katz, ho ordinato a Idf di fermare nave Flotilla per Gaza - 'A Greta e ai suoi amici dico chiaramente: tornate indietro'. La nave sarà intercettata entro 48 ore. Wafa, almeno 21 civili uccisi oggi (ANSA) ... ansa.it scrive

Inchiesta della CNN: "Israele ha sparato per tre giorni sulla folla affamata" - L'emittente americana conferma le accuse all'esercito israeliano, che secondo testimoni e perizie balistiche ha aperto il fuoco più volte sui civili in fila per il cibo ... Da msn.com

Tra Siria e Israele il dialogo si è già fermato. A colpi di razzi - Al-Sharaa, già al-Jolani, presidente della Siria - Ansa L'esercito di Tel Aviv ha annunciato di aver attaccato il sud della Siria in risposta ai due razzi lanciati su territorio israeliano nella matti ... Da informazione.it