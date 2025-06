Israele minaccia nave di Freedom Flotilla che porta aiuti a Gaza l’equipaggio | “Non torniamo indietro”

Mentre le tensioni crescono nel Mediterraneo, Israele minaccia di bloccare la nave Madleen della Freedom Flotilla, carica di aiuti umanitari per Gaza. Tra i passeggeri ci sono civili e attivisti come Greta Thunberg, determinati a portare assistenza alla popolazione sotto assedio. La sfida tra diplomazia e fermezza armata si fa sempre piĂą acuta: un episodio che potrebbe cambiare gli equilibri nella regione. Continua a leggere per scoprire cosa potrebbe succedere.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha detto che l'esercito impedirĂ alla nave Madleen, di Freedom Flotilla, di raggiungere Gaza. A bordo ci sono diversi civili, tra cui l'attivista Greta Thunberg. La nave porta aiuti umanitari nella Striscia. "Non torneremo indietro", ha detto l'eurodeputata francese Rima Hassan, anche lei a bordo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

